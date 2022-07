Marsiglia, il vice di Tudor potrebbe essere un altro ex Juventus

Dopo l' ufficialità arrivata nel pomeriggio di ieri con Igor Tudor diventato nuovo tecnico del Marsiglia , secondo L'Equipe potrebbe esserci un altro ex Juventus pronto a seguirlo in Ligue 1.

Il duo dal sapore juventino potrebbe mettersi in gioco e darsi sostegno per l'esperienza di livello in Francia nel club arrivato secondo in campionato la scorsa stagione.