Marsiglia, Mandanda: “Dopo rissa non ci sentivamo più al sicuro a Nizza”

Il capitano del Marsiglia spiega cosa è successo a Nizza

Ieri sera uno spettacolo deprimente lo ha offerto la Ligue 1 con la corrida finale nel match Nizza-Marsiglia. La squadra di Sampaoli non è voluta tornare in campo dopo l'aggressione fisica subita dai tifosi di casa che hanno reagito alla bottiglia ricacciata in curva da Poyet. "Non ci sentivamo al sicuro" ha affermato il capitano del Marsiglia Steve Mandanda cosi' ha spiegato la decisione della sua squadra di non tornare in campo dopo gli incidenti di ieri sera a Nizza. "Quello che ho detto al delegato (della partita) e' che era in pericolo l'incolumita' di noi giocatori. Molti dei nostri sono stati presi di mira, colpiti", ha detto il portiere in un video pubblicato sul sito del club.