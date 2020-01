Marsiglia nel caos: presidente minacciato di morte e Villas-Boas si infuria

A volte, non sempre i risultati sul terreno di gioco corrispondono a una piena sintonia all’interno della società. E’ il caso dell’Olympique Marsiglia. Il club francese, vincitore della Champions League 1993, è attualmente in seconda posizione nella Ligue 1, dietro all’imprendibile Paris Saint-Germain, trionfatore anche ieri nel match contro il Monaco. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono verificati alcuni fatti piuttosto destabilizzanti. Il presidente Jacques-Henri Eyraud è stato minacciato di morte sui social e ha denunciato l’accaduto alla polizia. L’attacco arriva proprio mentre in casa Marsiglia è stato scelto Paul Aldridge come nuovo responsabile del mercato. Una decisione che rischia di escludere l’attuale ds Andoni Zubizarreta e di scontentare il tecnico André Villas-Boas. L’allenatore ha commentato piccato: “Ho saputo la notizia dallo stesso Zubizarreta, la scorsa settimana. So che era stata presa già il 30 dicembre. Spetta al presidente spiegare, mi ha sorpreso e non voglio parlare troppo. Noi siamo riusciti a portare stabilità in uno dei club più instabili ed emotivi del mondo”. Lo riporta il quotidiano La Provence.