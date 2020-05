Marsiglia, niente addio a Villas-Boas: lo hanno convinto i giocatori

André Villas-Boas torna sui suoi passi e accetta di restare all’Olympique Marsiglia. Il tecnico sembrava davvero distante dalla permanenza nel club, soprattutto dopo l’addio del direttore sportivo Andoni Zubizarreta, l’uomo che lo aveva scelto e portato nel club francese.

Come riporta L’Equipe quest’oggi, anche nella sua prima pagina del quotidiano cartaceo, il tecnico portoghese avrebbe deciso di guidare almeno per un’altra stagione i biancazzurri. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e nonostante non voglia rinnovarlo, manterrà fede all’impegno e guiderà ancora la squadra.

Squadra che, in questo caso, avrebbe avuto una notevole importanza nella decisione dell’allenatore. Infatti, sempre secondo il quotidiano francese, i calciatori avrebbero convinto Villas-Boas a rimanere, soprattutto per provare a disputare una bella Champions League nella prossima annata. Il Marsiglia, dal canto suo, non potrà garantire i rinforzi tanto desiderati dal manager, ma sembra che le condizioni nell’ambiente siano decisamente migliorate aldilà delle possibilità inconsistenti sul mercato.