Marsiglia, Villas-Boas annuncia l’addio: “A fine stagione lascio. Risultati disastrosi…”

Oggi il suo Marsiglia se la vedrà contro il Rennes, ma per André Villas-Boas sembra non esserci possibilità di tornare indietro, almeno a parole. La sua scelta è quella di lasciare il club alla fine della stagione in corso. A dichararlo è stato lo stesso tecnico portoghese alla stampa nelle ore di vigilia della sfida di campionato.

Villas-Boas: “A fine stagione lascio il Marsiglia”

“Non ho mai ricevuto un’offerta di rinnovo e siamo ormai agli ultimi giorni di gennaio”, ha spiegato Villas-Boas riguardo al suo futuro e ai rapporti con la dirigenza. “Penso che il tempo sia scaduto. Non ho mai avuto informazioni dalla dirigenza e dunque non mi aspetto l’offerta di rinnovo. Sono responsabile dei risultati attuali che sono un disastro quindi penso sia normale che a fine stagione me ne andrò”. E ancora: “Il prossimo anno è l’anno zero per il club. Sarà una pulizia totale. Sta a me preparare una buona base per il futuro”, ha concluso il tecnico.