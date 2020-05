Mbappé ammette: “Voglio vincere l’Europeo. Mi ispiro sempre a due modelli”

Nonostante lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus alla Ligue 1, Kylian Mbappé non smette di sognare in grande. I progetti sul futuro immediato o prossimo sono davvero ambiziosi. Merito anche di alcuni modelli che hanno segnato la sua infanzia. Lo ha svelato lo stesso attaccante del Paris Saint-Germain nel corso di un’intervista al Daily Mail: “Il primo modello è stato Zidane, per tutto quello che ha raggiunto con la squadra nazionale. E poi Cristiano Ronaldo. Ha vinto molto e rimane vincitore anche dopo tanti successi. Hanno lasciato il segno nella storia del calcio e voglio lascia il mio capitolo nei libri di storia. Il prossimo anno abbiamo il campionato europeo e vogliamo essere vittoriosi. La mia grande ambizione è vincere la Champions League e far parte del PSG che vince la sua prima massima competizione sarebbe molto speciale”.