Mbappé, Babbo Natale in campo e non solo…

Giornata davvero speciale quella vissuta a Parigi dai tifosi del Psg. Vittoria casalinga prima delle feste di Natale e sorpresa speciale da parte dei calciatori ai piccoli fan. Protagonista assoluto Kylian Mbappé trasformatosi in… Babbo Natale.

Prima in campo, quando un piccolo sostenitore ha invaso il terreno di gioco per farsi autografare un libro. Poi dopo la gara, durante un piccolo evento organizzato dal club parigino per i giovani tifosi di un fan club. Mbappé ha abbracciato il ragazzino durante la partita – poi vinta per 4-1 contro l’Amiens – e successivamente ha sorpreso tutti vestendosi da Babbo Natale e portando i doni ai fan al triplice fischio finale. Il modo migliore per chiudere l’annata regalando sorrisi a tutti i tifosi…