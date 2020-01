Mbappé, doppietta da ex al Monaco: prima si trattiene ma dopo… esulta: “Colpa degli insulti. Dovevo rispondere…”

Il Paris Saint-Germain vince 4-1 contro il Monaco nella sfida della notte di Ligue 1. Doppietta per Kylian Mbappé e reti di Neymar e Sarabia. Ma sono proprio le due realizzazioni dell’attaccante francese a far parlare. O meglio, la seconda.

Mbappé, che con il Monaco ha vinto un campionato prima di trasferirsi a Parigi nel 2017, ha siglato la prima rete senza esultare. Fatto che non è avvenuto al momento della doppietta. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso ai microfoni di Canal +: “Non ho celebrato il primo gol perché mi sono allenato qui, ho giocato e vissuto i miei primi momenti meravigliosi in questo posto. Ma ho dovuto celebrare il secondo gol per via degli insulti. Ho voluto rispondere così e devo dire che è stato bello”.