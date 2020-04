Mbappé e il messaggio criptico su Twitter: “Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca il Psg”

Kylian Mbappé è uno dei giocatori più appetiti sull’intero panorama mondiale, con il Real Madrid che, in particolare, lo ha messo nel mirino da tempo. Sul futuro dell’attaccante del Paris Saint-Germain, in queste settimane, si sono susseguiti numerosi rumors, vista la sua presunta volontà di non rinnovare il proprio contratto con i francesi, attualmente in scadenza nel 2022. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Twitter, ha rotto in queste ore il silenzio, pubblicando un messaggio criptico: “Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca la mia squadra”. Parole che sembrano rinnovare il patto d’amore tra l’attaccante e il club parigino, allontando così le voci di mercato.