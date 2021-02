Mbappé gol e… minacce di morte a Jordi Alba: “Se ti trovo per strada, ti ammazzo”

Kylian Mbappé è stato il protagonista indiscusso del match del Camp Nou tra Barcellona e Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha strapazzato gli avversari con una tripletta straordinaria. Si sprecano le lodi da parte della stampa e dei colleghi, impressionati dalle prodezze del fuoriclasse del club parigino.

NEGATIVO

Tuttavia, nella serata da sogno di Mbappé, c’è anche un lato negativo, che non rende onore alla sua grandezza. Infatti le immagini di Cuatro riprendono l’attaccante durante un battibecco acceso con l’avversario Jordi Alba. Dal labiale si intuisce che il terzino spagnolo esordisca dicendo: “Stai esagerando”. La replica è scioccante: “Se ti trovo per strada, ti ammazzo”, dice Mbappé in spagnolo. Interviene Gerard Piqué a difesa del compagno: “Chi vorresti uccidere?”. La rissa viene stoppata sul nascere dallo stesso Jordi Alba che trattiene il compagno. Questo non toglie la brutta figura dello stesso Mbappé, autore di uno scivolone evitabile.