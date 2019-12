Mbappé: “Il Psg non siamo solo io e Neymar… Quest’anno possiamo puntare in alto”

Kylian Mbappé e Neymar, le due principali stelle del Paris Saint-Germain. I due, insieme a Mauri Icardi, Edinson Cavani ed Angel Di Maria, formano un reparto offensivo da sogno. Proprio della qualità della rosa a disposizione dei parigini, a France Football, ha parlato Mbappé.

PSG – “Io e Neymar ci cerchiamo spesso, la squadra sa che ci capiamo in modo naturale. La fortuna, però, è che abbiamo altri giocatori forti. Il Psg non è solamente Mbappé e Neymar: ci sono anche Verratti, Icardi, Cavani… Abbiamo molta qualità e questo dovrebbe permetterci di puntare molto in alto in questa stagione”.

