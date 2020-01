Mbappé: “Il Real? Adesso penso solamente al Psg, a fine stagione vedremo…”

Il nome di Kylian Mbappé continua ad essere accostato al Real Madrid. L’attaccante del Paris Saint-Germain è infatti un pensiero fisso del tecnico dei blancos Zinedine Zidane, che sogna di averlo il prima possibile alle proprie dipendenze. Interpellato dalla BBC sull’argomento, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

REAL – “Tutti ne parlano e quando ero giovane ne parlavo anche io. Ora però sono un professionista e so che questo non è il momento giusto. Siamo a gennaio e se dicessi qualcosa ora tutti ne parlerebbero: questo non sarebbe un bene per il Psg. Adesso sono concentrato al 100% su questa squadra, voglio aiutarla a crescere e a vincere molti titoli. Il Psg mi ha aiutato: sono venuto qua a 18 anni, avevo talento ma ancora non ero una star. Ora, grazie a questo club, lo sono. Devo rimanere concentrato, a fine stagione vedremo”.

