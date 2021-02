Mbappé non pensa al Barcellona e alla Champions: “Dobbiamo recuperare in campionato”

Strano a dirsi, ma il Paris Saint-Germain deve rivolgere l’attenzione anche al campionato. Rispetto agli passati, infatti, i francesi si ritrovano ad inseguire in classifica dove, nelle prime due posizioni, si trovano adesso Lilla e Lione. Ecco perché, dopo la vittoria nella super sfida col Marsiglia, Kylian Mbappé si mostra concentrato solo sul torneo nazionale e non sul prossimo impegno in Champions League contro il Barcellona.

Mbappé: “Testa alla Ligue 1. Dobbiamo recuperare”

Dopo essere stato protagonista con una rete nella sfida di Ligue 1 contro il Marsiglia, Mbappé ha parlato dei prossimi impegni del club. Come riporta Canal +, l’enfant prodige non sembra preoccuparsi, per ora, alla Champions League e al match contro il Barcellona, ma vuole prima recuperare i punti di distacco accumulati in campionato. “Non pensiamo alla Coppa e ai blaugrana. Non adesso. Siamo concentrati sulla prossima gara di campionato. Dobbiamo recuperare perché siamo indietro. In tal senso potrebbe essere un buon modo per avvicinarsi a quella sfida perché avremo maggiore intensità e concentrazione”.

Un pensiero poi sulle voci di rinnovo di Neymar: “Questa è un’ottima notizia. Tutti conoscono l’importanza di questo giocatore. Spero che possa scrivere la storia di questo club per molti anni ancora”.