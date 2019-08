Mbappé, riabilitazione iniziata: “Tornerò il prima possibile per giocare con Nazionale e club…”

Ha lasciato il campo per infortunio al minuto 66′ della sfida tra il suo Paris Saint-Germain e il Tolosa – vinta dai campioni di Ligue 1 per 4-0 -. Kylian Mbappé, però, è già pronto a recuperare dallo strappo muscolare alla coscia sinistra e ad essere in campo prima del previsto.

Il problema fisico potrebbe tenerlo fuori, oltre che dalle gare con la Nazionale francese, anche per l’esordio in Champions League del prossimo 17-18 settembre, ma lui vuole esserci e, come mostra lo stesso attaccante su Instagram, ha già iniziato la riabilitazione.

RECUPERO – “Grazie a tutti per i vostri messaggi, inizio oggi la mia riabilitazione per tornare al più presto possibile al mio club e alla mia Nazionale”, ha scritto Mbappé sul proprio profilo Instagram facendosi ritrarre in piscina dove, piano piano, inizia a muovere i primi passi per rimettere in sesto la propria muscolatura. I tempi di recupero previsti sono di circa un mese, ma la stellina francese ha voglia di stupire e a poco più di 24 ore dal ko dimostra di non poter far a meno del campo…