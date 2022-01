Mbappè, Wenger: “Il PSG non può permettersi di perderlo”

Arsene Wenger ha espresso la sua opinione su un possibile addio di Mbappe dal PSG.

L’ex storico allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger, a Canal + France, ha parlato di Kylian Mbappe e della ipotesi di lasciare il PSG in estate: "Il tempo non è amico del club francese. Quando sei in una situazione simile, più si va avanti e più la questione si complica, lo dico per esperienza. Da più di un anno si aspetta questo rinnovo ma ancora non è arrivato. E' il giocatore più importante della squadra ma ormai manca poco ed è quasi libero di accordarsi con altre squadre. Il PSG aveva ricevuto un'offerta importante dal Real Madrid quest'estate ma sono stati respinti ben 180 milioni di euro. Una cifra incredibile e penso che quando hanno rifiutato quei soldi, abbiano pensato di riuscire a convincere Mbappè a restare grazie ai numerosi top player che hanno in squadra. Non possono permettersi di perdere un giocatore del genere”.