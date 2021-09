Messi-Pochettino, sostituzione e gelo: ecco la spiegazione

Leo Messi non sembra aver affatto gradito la sostituzione fatta da Mauricio Pochettino nell'ultimo turno di campionato

Anche quando non lascia il segno, Leo Messi non passa inosservato. Il fuoriclasse argentino ha fatto scalpore nell'ultimo turno di Ligue 1 per un comportamento inaspettato da uno come lui. Infatti il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino lo ha sostituito nella ripresa e l'attaccante non ha stretto la mano all'allenatore, mostrando un apparente gelo. Immediatamente si è scatenata la fantasia: dunque il rapporto tra la Pulce e la guida tecnica del club parigino si sarebbe già deteriorato? Secondo il quotidiano francese L'Equipe, però, la realtà sarebbe leggermente diversa. Messi sarebbe stato richiamato in panchina dopo che era stato visto toccarsi un ginocchio infastidito. Per precauzione, Pochettino avrebbe preferito preservare il suo gioiello, facendolo rientrare in panchina. Leo avrebbe rassicurato senza successo il tecnico sulle sue condizioni fisiche e la sostituzione non sembra essere stata accolta con particolare entusiasmo.