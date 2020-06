Micoud attacca Thiago Silva: “Quando le partite contano, sparisce…”

Thiago Silva dirà addio al Paris Saint-Germain al termine della stagione. Niente rinnovo per il difensore brasiliano ex Milan che sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. Tante le voci sul suo futuro ma anche alcune pesanti critiche che arrivano direttamente dalla Francia.

Dure le parole di Johan Micoud, storico ex centrocampista francese con un passato anche al Parma, rilasciate a L’Equipe du Soir a proposito proprio del centrale del Psg: “Sarebbe bello vederlo giocare fino ad agosto in Champions, prima di vedergli lasciare il testimone a Marquinhos. Lui, credo abbia decisamente più energia, più vibrazioni positive di Thiago Silva. Sembra più un leader nel campo e anche quando parla. Emana più serenità ed energia. Thiago mi ha lasciato sensazioni di frustrazione. Le sue qualità sono eccezionali, è elegante, splendido nell’anticipo. Però nelle grandi gare non ha mai portato quel qualcosa in più. Avrebbe dovuto far fare il salto in avanti al Psg e invece ad un certo punto è scomparso. Credo che questo gli resterà come macchia nella carriera”.