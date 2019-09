Monaco, Fabregas: “I nostri problemi? Molti sono arrivati tardi in squadra…”

Lo dicono gli allenatori e, adesso, anche i calciatori. Spesso il mercato è un problema. La chiusura della finestre delle trattative a campionati iniziati rischia, spesso, di creare difficoltà alle società e al gruppo.

Pochi allenamenti, competizioni già iniziate e, quando i risultati non arrivano, il tutto è ancora più evidente.

Ecco perché al Monaco, dopo un avvio con due pareggi e due sconfitte, c’è un po’ di preoccupazione che Cesc Fabregas prova a spiegare ai microfoni di RMC Sport: “La nostra Ligue 1 iniziata in salita? Siamo trovando difficoltà perché tanti calciatori sono arrivati in gruppo tardi, come Slimani, Adriens Silva, Bakayoko o Ben Yedder. La cosa difficile è fare otto settimane di preparazione senza i giocatori chiave della squadra. Il pre-campionato è importante. Nonostante tutti, penso che queste due settimane di sosta ci hanno aiutati e ora siamo pronti alla partita contro l’Olympique”, ha detto Fabregas.