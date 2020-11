Monaco, Fabregas spiega il successo col Psg: “Pensavano alla Champions”

Grande vittoria del Monaco contro il Paris Saint-Germain. Un successo inaspettato arrivato dopo una rimonta davvero unica nel secondo tempo. Sotto di due gol, la squadra del Principato ha ribaltato la sfida vincendo contro gli storici rivali. Dopo le parole di Kovac, ecco anche quelle del centrocampista del Monaco Cesc Fabregas protagonista di un’ottima gara e di una rete su rigore.

Fabregas: “Il Psg ha pensato alla Champions e noi…”

“Sapevamo e speravamo di segnare un gol e di poter mettere pressione al Psg”, ha detto Fabregas come riporta L’Equipe in riferimento all rimonta effettuata dai suoi nel secondo tempo della partita. “Sono sicuro che i giocatori del Psg stavano già pensando alla loro sfida di martedì in Champions League contro il Lipsia. Per questo pensavano che noi saremmo stati meno aggressivi. Invce…”.

E ancora: “Ho esperienza in questo avendo giocato in partite simili. Il mio impatto positivo? Conosco i miei punti di forza e sono sereno al riguardo. Lavoro molto e quando si presenta l’occasione cerco di fare quello che ho fatto in questa partita. Il Psg era in una situazione difficile. Molti giocatori della prima squadra sono tornati in ritardo dagli impegni con le nazionali, e dopo hanno la partita di Champions League”.