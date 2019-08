Monaco, il rosso costa caro a Fabregas: tre giornate di squalifica

Inizio in salito per il Monaco in Ligue 1. Dopo l’esordio amaro contro il Lione, non arrivano buone notizie per la squadra allenata da Jardim.

Il cartellino rosso rimediato nel primo match di campionato da Cesc Fabregas costa davvero caro. Il giocatore spagnolo è stato punito con tre giornate di stop per l’espulsione arrivata alla mezz’ora di gioco dopo il consulto del VAR per un fallo da dietro ad un avversario. Il Monaco, che stava perdendo in quel momento 1-0, è poi stato sconfitto 3-0 anche a causa dell’inferiorità numerica. Il club del Principato, adesso, dovrà affrontare le prossime tre gare senza la stella spagnola ex Chelsea, Barcellona e Arsenal.