Monaco, Moreno: “Ringrazio Luis Enrique, abbiamo trascorso tanti anni insieme…”

Ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo tecnico del Monaco, sono arrivate le parole nella conferenza stampa di presentazione per Robert Moreno, dopo quanto accaduto con Luis Enrique per il posto da c.t. della Nazionale spagnola: “Sono stato al suo fianco per nove anni, non posso che ringraziarlo: se sono allenatore professionista è anche merito suo, lo ringrazio per il passato insieme ma ora vado avanti. Avevo molte offerte, ho scelto il Monaco perché lo ritengo il progetto migliore che avessi a disposizione”.

E ancora: “In Francia ci sono tanti giocatori spagnoli, quindi da c.t. della Spagna osservavo molto questo Paese e la Ligue 1 è campionato che conosco, ho guardato varie partite. Non mi sembra rispettoso parlare ora di acquisti, sono contento di coloro che ho adesso e non ho voglia di indicare pubblicamente quali saranno i miei prossimi acquisti – ha proseguito Moreno -. Il nostro obiettivo è vincere, ma così sono solo parole al vento: vogliamo migliorare la squadra, siamo a 5 punti dalla Champions e a 3 dall’Europa League”.