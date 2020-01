Monaco sconfitto e Fabregas contestato. Moreno: “Assurdo fischiarlo”

Il Monaco esce sconfitto in casa per 3-1 dallo Strasburgo. I tifosi locali non hanno gradito lo scivolone e hanno manifestato la propria insoddisfazione. Uno dei bersagli principali è stato Cesc Fabregas, sonoramente fischiato. Il tecnico Robert Moreno ha espresso la sua vicinanza al proprio giocatore: “E’ stata una partita complicata per lui come per molti dei nostri giocatori. Non capisco però come si possa fischiare, soprattutto nel corso della partita quando doveva invece essere sostenuto. E’ un giocatore del nostro club e indossa la nostra maglia. Non esiste fischiare un nostro calciatore. Capisco che i tifosi non siano contenti, ma le lamentele sarebbero giuste da esprimere a fine partita e non durante”.