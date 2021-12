Monaco, tre tecnici in pole per prendere il posto di Kovac. Uno è “italiano”

Il tecnico croato ormai fuori dal progetto del club del Principato

Dopo il divorzio con Niko Kovac, la dirigenza del Monaco sfoglia la margherita per trovare il sostituto. I principali candidati a prendere il posto dell'ex tecnico del Bayern Monaco sono Philippe Clement (Club Brugge), Jesse Marsh (ex allenatore del Lipsia) e Paulo Fonseca (ex allenatore della Roma). Clement è la prima scelta per i dirigenti del club francese. In Ligue 1 il Monaco è sesto dopo 19 giornate e si trova momentaneamente fuori dalla zona Europa.