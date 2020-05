Montella futuro in Francia? Lo cerca una big della Ligue 1

La seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina si è rivelata un fallimento. L’Aeroplanino, però, potrebbe trovare presto una nuova squadra da allenare. Infatti, secondo quanto riportato da “La Marseillaise”, il presidente del Marsiglia Jacques-Henri Eyraud avrebbe pensato proprio all’ex Roma, Catania e Milan per rilanciare la squadra biancoazzurra, in crisi di identità dopo l’addio di Rudi Garcia. Montella sarebbe un profilo assai gradito dalla dirigenza. L’altro candidato illustre è una vecchia conoscenza di Vincenzo: si tratta di Sven Goran-Eriksson, allenatore della Lazio ai tempi dei derby con la Roma guidata dallo stesso Montella in campo. Insomma, si prospetta un duello dal sapore di amarcord.