Montpellier, ansia per Sambia: ricoverato in ospedale per possibile coronavirus

“Problemi digestivi e respiratori”, questi i motivi del ricovero di Salomon Junior Sambia, calciatore del Montpellier, che da due giorni si trova in ospedale in un ambiente specializzato. Lo ha annunciato la società francese attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali anche social.

Il classe 1996, centrocampista francese, ha avuto evidenti problemi di salute che ne hanno provocato l’immediato ricovero nell’ospedale della città. La società non ha parlato apertamente di coronavirus ma i sintomi sarebbero, secondo quanto riferisce L’Equipe, riconducibili al Covid-19. “A causa di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato trasportato all’ospedale di Montpellier per due giorni in un ambiente specializzato per poter ricevere le cure del caso”, queste le parole apparse nel comunicato del Montpellier con la speranza di avere notizie migliori per il pover Junior Sambia.