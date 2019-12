Moreno, l’ex vice di Luis Enrique, trova una panchina: allenerà in Ligue 1

Altro che Ecuador, per Robert Moreno arriva la panchina di un club. Lo storico ex vice di Luis Enrique, che si è dovuto separare dal tecnico dopo quanto accaduto per il ruolo di c.t. della Nazionale spagnola, aveva detto che sarebbe stato in attesa di una chiamata da parte di una società con un progetto sportivo ritenuto valido ed interessante, ed eccola arrivare dalla Ligue 1. Secondo infatti le ultime indiscrezioni di RMC e L’Èquipe, Moreno sarà il nuovo allenatore del Monaco al posto di Jardim, battendo la concorrenza di Marcelino, esonerato a settembre dal Valencia. È data praticamente per scontata la firma del 42enne su un contratto che scadrà nel 2021: finita quindi l’era Jardim, tornato a sua volta al Monaco a gennaio 2019 dopo che era stato licenziato Thierry Henry.