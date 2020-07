Napoli, ancora acquisti dalla Francia: in arrivo un difensore del Lille

Il Napoli sta progettando la rosa in vista della prossima stagione con Gennaro Gattuso in panchina. La società vuole garantire al tecnico una rosa giovane e di valore, in grado di competere su più fronti.

SOLO L’INIZIO

Victor Osimhen rappresenta per il Napoli soltanto l’inizio del proprio calciomercato. L’arrivo dell’attaccante rappresenta la volontà da parte di Aurelio De Laurentiis di aprire un nuovo ciclo vincente col club, rinnovando profondamente la rosa e aprendo all’ingresso di giovani di valore in grado di esaltare le doti tattiche di mister Gattuso. In questa direzione va anche il possibile acquisto di un altro giocatore del Lille.

IL SOSTITUTO DI KOULIBALY

Pare che la società partenopea abbia individuato in Gabriel Magalhães il sostituito di Kalidou Koulibaly in vista della prossima stagione. Il calciatore in stagione è riuscito a collezionare 34 presenze condite da una rete in campionato, attirando su di sé l’attenzione di parecchie big europee. Il difensore brasiliano di proprietà dei francesi è valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma il direttore sportivo Giuntoli potrebbe riuscire ad ottenere uno sconto o una modalità di pagamento conveniente per entrambe le parti. La situazione è in divenire, ma potrebbe avere delle evoluzioni importanti nel corso delle prossime ore.