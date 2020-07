Napoli, corsa contro il tempo per tesserare ex giocatore del Psg

Il Napoli sta provando a piazzare un grande colpo in prospettiva per la prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis sta affrontando una vera e propria corsa contro il tempo per sbaragliare la concorrenza per un ex calciatore del Psg.

OBIETTIVO RINGIOVANIMENTO

Dopo tanti anni di buone prestazioni in campionato e in Europa, prima agli ordini di Benitez e poi di Sarri, è arrivato il momento per la vecchia ossatura del Napoli di essere smontata per crearne una nuova. Aurelio De Laurentiis ha fissato l’obiettivo di ringiovanire la squadra per aprire un nuovo ciclo, e dunque insieme ad un mercato in uscita molto attivo saranno avviate in parallelo delle trattative in entrata per dare nuova linfa alla rosa partenopea in vista delle prossime stagioni con Gennaro Gattuso.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Il Napoli ha messo gli occhi sul gioiello ex Psg Adil Aouchiche, trequartista classe 2002 recentemente svincolato dai parigini. Il giovane francese si è messo in mostra nel corso dell’ultima stagione nella Uefa Youth League, riuscendo a siglare 1 gol e 2 assist in 4 partite. Adesso la società partenopea sta affrontando una vera e propria corsa contro il tempo per tentare una rimonta a scapito di Arsenal e Manchester United per l’ingaggio del ragazzo, tanto desiderato dalla società e dall’allenatore. Sono attesi risvolti nei prossimi giorni, ma presto Aouchiche potrebbe giocare all’ombra del Vesuvio.