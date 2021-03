Neymar ancora out, niente sfida al Barcellona: “Dio scrive dritto su righe storte”

Paris Saint-Germain-Barcellona sarà una gara ricca di significati e pathos. I parigini vogliono vendicare l’incredibile eliminazione del 2017, quando, sempre agli ottavi di finale di Champions, vanificarono la vittoria interna per 4-0 e subirono una disfatta clamorosa per 6-1. Stavolta c’è l’occasione ghiotta di prendersi una rivincita importante, forti del 4-1 dell’andata in terra catalana.

NIENTE SFIDA

Ancora una volta, il PSG dovrà fare a meno di Neymar. Il grande ex della partita sarà ancora costretto a rimanere lontano dal campo per un problema muscolare. Quattro anni fa, fu decisivo per la vittoria del Barcellona con due gol e un assist. Stavolta non potrà affrontare la vecchia squadra. Neymar ha commentato via Twitter con una frase enigmatica: “Dio scrive dritto su righe storte”.