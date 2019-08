Neymar, contropiede via social: post con Mbappé contro le voci di crisi

Un fratello. Così Neymar considera Kylian Mbappé. Il fuoriclasse brasiliano ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con l’attaccante francese. Una scelta non casuale: infatti, avevano fatto scalpore le immagini che riprendevano il campione del mondo intento ad allontanare l’amico nel corso delle foto di rito per i vincitori della Supercoppa francese, competizione a cui non aveva preso parte O’Ney. Il gesto sembrava indicare una rottura tra i due assi del Paris Saint-Germain. Ed invece, con grande gioia dei tifosi parigini, il caso sembra essere definitivamente rientrato. Il PSG spera di poter contare su entrambi i fuoriclasse per tentare nuovamente l’assalto alla Champions League.