Neymar e il rosso “sospetto”: l’espulsione arriva prima del Carnevale

“Non andrò al Carnevale di Rio”. Così Neymar aveva annunciato sui social l’assenza dall’evento più popolare del Brasile. Una decisione maturata dopo le polemiche degli ultimi anni, con i tifosi del Paris Saint-Germain che non avevano gradito i suoi stop in concomitanza con il Carnevale e con il compleanno della sorella. Così si era diffusa l’immagine di O’Ney poco professionale nel mantenere i suoi impegni. Le rassicurazioni avevano convinto gli scettici che gli episodi delle ultime stagioni fossero ormai un ricordo lontano. Eppure, nel match contro il Bordeaux, vinto 4-3 dal Paris Saint-Germain, Neymar è stato espulso per somma di ammonizioni. Un cartellino rosso divenuto subito particolarmente sospetto tra i tifosi: infatti, il Carnevale di Rio è iniziato venerdì, ma finisce mercoledì. Insomma, O’Ney potrebbe aver trovato l’ennesimo stratagemma per recarsi all’appuntamento imperdibile. Con somma gioia dei parigini…