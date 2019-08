Neymar fuori dai Best Award della FIFA: niente bonus con il PSG

Non è un gran momento per Neymar. Dopo le accuse di stupro e l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alla Copa America, la stella brasiliana ha dovuto fare i conti con una nuova delusione. Infatti, la FIFA ha scelto la sua top 10 di giocatori in lizza per i Best Award. Ci sono Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e tanti altri big. Non O’Ney, escluso dalla lista dei magnifici 10. Ed oltre al danno è arrivata anche la beffa: il mancato inserimento in questo elenco non assicurerà al campione verdeoro il bonus di 2,7 milioni di sterline, che andrebbero ad aggiungersi al lauto stipendio. Il momento no di Neymar sembra voler continuare ancora a lungo.