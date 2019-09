Neymar, futuro deciso: ecco dove giocherà questa stagione

Neymar resterà al Paris Saint-Germain. Questa la notizia riportata da L’Equipe quest’oggi. Saltata in maniera, forse, definitiva la trattativa con il Barcellona: il brasiliano avrebbe annunciato agli amici la propria permanenza nella capitale francese.

Solamente poche ore fa il primo indizio da parte del direttore sportivo Leonardo che aveva parlato di mancato accordo, e adesso altri rumors che confermerebbero lo stallo definitivo dell’operazione che avrebbe dovuto riportare Neymar in Spagna.

Il quotidiano francese parla di un brasiliano che si è messo l’anima in pace convincendosi a rimanere a Parigi. Neymar, nonostante alcuni problemi con parte della tifoseria, avrebbe comunque deciso di restare in Ligue 1 e concludere questa stagione alla corte di Tuchel. Già al rientro della sosta, dopo aver saltato le prime partite stagionali, il campione brasiliano dovrebbe essere convocato e schierato dal tecnico che dovrà fare a meno di Mbappé per circa un mese.