Neymar, i tifosi del Psg non perdonano: la sua maglia smette di essere la più venduta

Dopo aver battuto ogni record in termini di vendita della sua maglietta, Neymar deve rassegnarsi e accettare la scelta dei tifosi: la sua maglia non è più la più venduta del Paris Saint-Germain. Da quando è arrivato a Parigi nel 2017, O’Ney ha battuto ogni possibile dato nella capitale francese. In sole sei ore, nel primo giorno da giocatore del club parigino, erano state vendute 86000 magliette superando di gran lunga i record di Ibrahimovic e David Beckham.

Come riporta AS, nella prima stagione e mezzo, Neymar ha rappresentato il 40% totale delle vendite delle maglie del Psg. Insieme a Mbappé hanno rappresentato l’80% in due anni. Un dato, però, che adesso è calato. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, la vicenda di mercato che ha visto coinvolto il brasiliano e il Barcellona ha rovinato il rapporto con la tifoseria che non lo ha perdonato. In tal senso, ad oggi, Neymar non è più il calciatore più acclamato a Parigi perdendo il posto proprio dal compagno di reparto francese.

Tuttavia, con il ritorno di Neymar in squadra, si stima che potrebbe tornare ad esserci un piccolo incremento delle vendite ma non come al principio.