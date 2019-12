Neymar, il momento no continua: il suo valore di mercato è in calo

Non è un momento facile per Neymar. Il fuoriclasse brasiliano ha vissuto un’estate tormentata che ha lasciato intendere un possibile addio al Paris Saint-Germain. Sfumata questa ipotesi, l’ex Barcellona ha fatto i conti con tanti infortuni e solo recentemente sta trovando spazio con continuità. Neymar deve far fronte anche con un altro problema: per la prima volta nella sua carriera il suo valore di mercato è calato. Nel 2017 il suo cartellino valeva ben 198 milioni di sterline. Due anni dopo, il calo è stato di ben 54 milioni, come riportato dal Sun. Un’enormità. Ma O’Ney è pronto a rifarsi già nel 2020.