Neymar, ‘infortunio tattico’: compie gli anni e non viene convocato…

Rapporto particolare tra l’asso del Paris Saint-Germain Neymar e… il giorno del suo compleanno. O’Ney, che festeggia il suo 28o compleanno il 5 febbraio, non prenderà parte alla gara dei francesi odierna per infortunio. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui, casualmente, il brasiliano è out dai convocati a margine dei giorni del suo compleanno.

Dopo il party in total white organizzato con gli amici, Neymar perderà la gara valida per la 23^ giornata di Ligue 1 contro il Nantes. Nel 2018 e nel 2019, l’attaccante aveva già saltato rispettivamente due gare di Coppa di Francia vinte agevolmente dai suoi. Un caso? Forse. Eppure sui social non ne sono così convinti…