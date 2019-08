Neymar-Leonardo, gelo totale: un nuovo caso agita il PSG

L’estate del Paris Saint-Germain si sta rivelando più difficile che mai. Dopo la presunta rottura, poi ricomposta, tra Kylian Mbappé ed il tecnico Thomas Tuchel, ora si profila un nuovo spinoso caso interno. I protagonisti sono il Direttore Sportivo Leonardo e la stella brasiliana Neymar. Un video comparso sui social e diffuso dal Mundo Deportivo dimostra come i due si ignorino completamente durante un allenamento nel corso della tournée in Cina. Il dirigente era entrato in campo salutando tutti i giocatori. Tutti tranne O’Ney, che, dal canto suo, ha fatto di tutto per evitare il contatto con il connazionale. Insomma, il grande gelo rischia di aprire clamorosi orizzonti di mercato.