Neymar, l’ex agente rivela: “Il Real ha offerto 300 milioni al Psg”

Nel Paris Saint-Germain scintillante in Europa, brilla la stella di Neymar. Dopo tre anni deludenti, il fuoriclasse brasiliano è tornato su altissimi livelli, sfoderando giocate straordinarie per i suoi compagni. Un piacevole ritorno ai vertici per gli appassionati, che forse temevano di aver perso un giocatore di altissimo livello.

RIVELAZIONE

Le sue prodezze hanno spinto diversi club ad assicurarsi le prestazioni, come ha rivelato l’ex agente Wagner Ribeiro a L’Equipe: “Il Real ha insistito molto, ma Neymar non voleva giocare per il Madrid. Voleva andare al Barça. Messi lo ha chiamato, Piqué … Ma Sandro Rosell non voleva che partecipassi alle trattative . Mi ha lasciato da parte. perché non mi ha pagato un centesimo per il trasferimento di Neymar al Barça. Mi hanno persino lasciato da parte nei festeggiamenti perché ero più vicino a Florentino Pérez. Non poteva più rifiutare. Il PSG ha pagato al Barça 222 milioni di euro e gli ha offerto uno stipendio netto di 36 milioni di euro all’anno. È impossibile rifiutare un’offerta del genere. Il Real Madrid ha pensato a Neymar: era disposto a pagare 300 milioni , ma Nasser ha detto che nemmeno per 1.000 milioni se ne sarebbe andato”.