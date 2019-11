Neymar-PSG, nuovo strappo: no al rinnovo e fuga a Disneyland

Il rapporto tra Neymar e il Paris Saint-Germain non accenna a migliorare. Dopo la frattura verificatasi in estate, quando il fuoriclasse aveva chiesto di essere ceduto al Barcellona, la situazione non è migliorata per il brasiliano. Il suo score è buono: 4 gol in 5 presenze, con una media notevole. Tuttavia, il club parigino sembra aver deciso di escludere dal proprio progetto tecnico O’Ney, nell’attesa di novità. E gli elementi nuovi in questa trama potrebbero essere il rinnovo di contratto o l’addio dietro a un’offerta soddisfacente per il PSG. Il Barcellona resta in attesa, ma, per il momento, il tema più caldo riguarda l’eventuale prolungamento del rapporto. Il Paris sarebbe disposto a continuare con Neymar, alle proprie condizioni, ma l’attaccante sta declinando ogni proposta. E nel frattempo il brasiliano è stato pizzicato mentre si divertiva a Disneyland Paris, anziché continuare a discutere del suo rinnovo. E i piani alti del club francese non sembrano aver preso bene questa trovata…