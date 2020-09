Neymar, può arrivare la beffa: rischia maxi squalifica

Vittima di razzismo o no, Neymar rischia grosso. Nonostante la presa di posizione netta del Psg in difesa del suo attaccante, e la solidarietà mostratagli da tanti amici, O’Ney potrebbe andare incontro ad una beffa atroce per via del colpo rifilato all’avversario Alvaro Gonzalez. Il rivale del Marsiglia è stato accusato dal brasiliano di avergli rivolto insulti a sfondo razzista, ma al momento non sembrano esserci prove evidenti per sostenere tale tesi. In caso di mancanza di immagini, il calciatore dell’OM sarà esentato da ogni possibile provvedimento. Cosa che non avverrà per l’asso parigino.

Neymar rischia maxi squalifica

Secondo quanto si apprende, per via della reazione violenta avuta, Neymar rischia dalle 4 alle 7 giornate di squalifica. Nella giornata di domani la commissione disciplinare dovrà riunirsi per parlare del caso sia per quanto concerne il brasiliano, sia Alvaro Gonzalez. Quest’ultimo, in caso di mancanza di prove, potrebbe non ricevere alcuna sanzione. Nel caso in cui venga accertato l’insulto a sfondo razzista, invece, scatteranno ben 10 giornate di punizione.

Potrebbero giocare un ruolo importante anche le successive parole dei diretti interessati, quelle andare in scena sui social. Prima le accuse, poi qualche frase fin troppo aggressiva ed infine il mea culpa. In questo ordine. Cosa che non passerà inosservata a chi analizzerà l’intera vicenda. Non resta che attendere la decisione della commissione. Ma Neymar rischia la beffa…

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE