Neymar verso il ritiro? Pochettino smentisce: “Continuerà a giocare”

Il tecnico Mauricio Pochettino dice la sua sul futuro di Neymar dopo il Mondiale 2022

Prendere parte al Mondiale 2022 e poi prepararsi al ritiro. Queste sono le intenzioni ammesse recentemente da Neymar ai microfoni di Dazn: "Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino. Spero di farcela". Se così fosse, si profilerebbe uno scenario clamoroso, con un eventuale ritiro a poco più di 30 anni. Secondo il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, però, si tratta di un'ipotesi da scartare. Queste le sue impressioni in conferenza stampa: "Neymar è un uomo sincero, che esprime i suoi sentimenti. Credo che con la sua forza mentale, nonostante sia sempre stato molto sotto pressione mediatica, non avrà problemi. Le cose sono un po' fuori contesto. Ama il calcio e sono sicuro che continuerà per diversi anni".