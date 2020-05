Niang, ma che combini? Entra nell’ippodromo a porte chiuse: scatta la multa

M’Baye Niang in Italia non ha lasciato sicuramente un bel ricordo ai tifosi di Milan e Torino. L’attuale attaccante del Rennes in Serie A non ha lasciato il segno anche se le aspettative sembravano decisamente diverse. Noto per i suoi comportamenti al limite fuori dal campo, Niang in Francia ne ha combinata un’altra.

Niang all’ippodromo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il centravanti francese ha raggiunto l’ippodromo di Vivaux a Marsiglia per vedere le gesta del suo cavallo Swetty Beauty. L’attaccante ha infatti una sua scuderia composta da 4 cavalli, ma le restrizioni vigenti in Francia impedivano in realtà l’ingresso nella struttura. Per questo motivo l’attaccante ha ricevuto una sanzione da 1500 euro nonostante abbia provato a giustificarsi.