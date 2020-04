Nizza, Dante: “Tornare in campo sarebbe stato indecente, saremmo passati per burattini”

Manifestazioni sportive sospese fino a settembre in Francia, compresi i campionati di calcio. La decisione, destinata a lasciare il segno sull’intero movimento calcistico europeo, è stata condivisa dal difensore brasiliano del Nizza Dante, che ha così parlato a L’Equipe: “Molte persone sono morte o in lutto, non sappiamo come risolvere un problema globale ma vorremmo trovare la soluzione per giocare a calcio. Questo è il nostro lavoro, ma non è una priorità: la gente è costretta ad andare in ospedale, molti perdono il lavoro e noi dovremmo giocare? Sarebbe stato indecente, saremmo passati per burattini. Non sarebbe stato logico: non scambierei mai la salute delle persone con la qualificazione a una coppa europea”.

