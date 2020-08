Nizza, due giocatori positivi al Covid. Vieira: “Dubbi su dove stiamo andando…”

Il coronavirus sta colpendo anche la Ligue 1. Dopo i casi al Marsiglia, eccone altri 2 anche il Nizza. Il club rossonero ha comunicato nelle scorse ore che dopo i test pre-partita effettuati giovedì per il gruppo, due calciatori sono risultati positivi per Covid-19. I calciatori sono asintomatici. Il mister Patrick Vieira sembra essere piuttosto preoccupato per come si stanno mettendo le cose per il calcio e parlando in conferenza ha espresso tutti i suoi dubbi sulla ripresa del campionato imminente.

Nizza, Vieira: “Dubbi su dove stiamo andando”

“Abbiamo deciso di isolare questi due giocatori. Sono in contatto con il medico del club. Saranno nuovamente testati e monitorati. Effettueremo nuovi test entro domani, quando tutti saranno testati di nuovo”, ha spiegato Vieira ai media in sala stampa. E sulla partita del Nizza contro il Lens prevista per domenica alle 17, il tecnico è parso visibilmente dubbioso: “Sono preoccupato per come si svolgerà la partita e anche per il resto perché non sappiamo dove stiamo andando. Aspetteremo i risultati per vedere quali passi fare. Il contesto è particolare ma tutti i club hanno lo stesso problema e dobbiamo adattarci. Al club tutte le misure sono state prese ma abbiamo la responsabilità di stare attenti nella nostra vita fuori, soprattutto perché la nostra regione è particolarmente colpita da questo virus”.

Ricoridamo che la sfida inizialmente in programma oggi tra Marsiglia e St. Etienne è stata rinviata proprio a causa dei contagi tra le file dell’OM.

