Nizza-Marsiglia sospesa: in campo i tifosi di casa che inseguono i calciatori avversari

Le due tifoserie non si amano ed è bastato poco per scatenare una bolgia

Incredibile epilogo del match Nizza-Marsiglia sospeso per una invasione di campo. Al 72' infatti l'arbitro ha sospeso l'incontro a causa delle intemperanze della curva di casa, che durante un calcio d'angolo ha ricoperto di bottiglie ed altri oggetti il giocatore del Marsiglia Payet, che ha risposto lanciando nuovamente con violenza la bottiglietta sugli spalti, scatenando l'ira degli ultras che hanno immediatamente invaso il campo, costringendo il direttore di gara a sospendere il match. Circa 100 tifosi hanno scatenato una corrida inseguendo i calciatori ospiti. I giocatori sono nello spogliatoio in attesa della decisione dell'arbitro. Qualora il match non dovesse riprendere, il Nizza rischia lo 0-3 a tavolino.