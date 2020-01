Nizza multato per i… cappellini natalizi: la reazione social è tutta da ridere

Curiosa multa ricevuta dal Nizza da parte della Commissione disciplinare della Federcalcio francese. Lo scorso 21 dicembre, all’ingresso in campo delle squadre per l’ultimo match del 2019, i bambini che accompagnavano i giocatori di entrambe le squadre (Nizza e Tolosa) indossavano tutti un cappello natalizio. Una scelta coreografica simpatica, ma non per la Federazione che ha deciso di imporre 2000 euro di multa al club.

La decisione è stata presa con ironica e un pizzico di protesta, tanto che sul sito ufficiale del club e sui canali social è partito un sondaggio. Il Nizza, infatti, ha chiesto ai propri tifosi e non solo: “Per voi, l’idea di far indossare ai bambini il cappello da Babbo Natale è ‘Risposta 1: carina, festosa, è lo spirito natalizio’; ‘Risposta 2: scandalosa. Il Nizza merita una multa di € 2.000’. Se hai risposto 2, puoi fare domanda per far parte della Commissione disciplinare!”. Ha scritto il club di Ligue 1.