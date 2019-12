Non basta un ottimo Montpellier: il PSG vince in rimonta 3-1

Vittoria sofferta per il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia difendono la leadership in campionato, pur faticando parecchio per avere ragione del Montpellier. Il primo tempo dei parigini è poco incisivo e serve un prodigioso Keylor Navas per evitare lo svantaggio sul tiro di Delort dopo 10 minuti. Il portiere costaricano non riesce a evitare l’autogol di Paredes che tocca dopo un colpo di testa avversario. Al 45′ è 1-0 per il Montpellier contro ogni pronostico. Il Paris Saint-Germain prova ad aumentare il ritmo e la svolta arriva dopo il 70′. Prima viene espulso Mendes per somma di ammonizioni; poi arriva il pareggio di Neymar su punizione. Il PSG ribalta il risultato con un prodigioso destro sul secondo palo di Mbappé al 76′ mentre Icardi fissa il 3-1 definitivo all’81’ con un pregevole destro al volo. Vetta della classifica ancora saldamente nelle mani dei campioni di Francia.