Nuova avventura per Henry: sarà commentatore della Ligue 1 per Amazon

L'ex stella sarà commentatore tv

Non si ferma un attimo Thierry Henry che dopo le varie esperienze come membro dello staff della Nazionale belga, quella da primo allenatore del Montreal e il ritorno nello staff di Roberto Martinez a Euro 2020 sempre con i Diavoli Rossi, è pronto ad una nuova avvventura per... Amazon Prime Video. Per la leggenda del calcio francese, infatti, arriva una nuova esperienza extra campo. L'ex attaccante dovrà ricoprire il ruolo di commentatore tecnico. Non si tratta certo di una novità assoluta per lui che già ricoprì dal 2015 al 2018 lo stesso incarico per Sky. Questa volta, le analisi della leggenda dell'Arsenal e della Francia saranno concentrate sulla Ligue 1, dunque il primo campionato francese, a casa sua, dove il colosso di Jeff Bezos s'è assicurato i diritti per la trasmissione delle partite di campionato.