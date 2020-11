O. Lione, De Sciglio: “La Serie A meno divertente della Ligue 1”

Mattia De Sciglio, difensore dell’Olympique Lione prima della partita contro l’Angers, ha parlato del torneo francese facendo un paragone con la Serie A: “Conoscevo la Ligue 1, la seguivo già da un pò negli ultimi anni. Ma giocandoci, ho capito che è un campionato più intenso di quanto immaginassi. Il campionato francese è migliorato molto in termini di qualità e densità fisica. Rispetto alla Serie A, invece, è un po ‘meno tattico, ma si gioca più velocemente. È più divertente. Sono qui per giocare e riconquistare la Nazionale. Ho saltato le ultime convocazioni ma mi sento pronto per tornare e riprendere il mio posto. Ci sono sempre stato e so che il CT mi tiene in considerazione. Voglio fargli vedere che sono a Lione per riprendere il mio posto in vista dell’Europeo”. Dopo Rugani con il Rennes e Kean con il Psg, la Francia ha accolto De Sciglio arrivato in prestito dalla Juventus nell’ultima sessione di calciomercato.