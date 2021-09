Paquetà ammonito per una “bicicletta”. Neymar: “Il Jogo Bonito sta finendo”

L'ammonizione rifilata a Paquetà per un gesto tecnico ha mandato su tutte le furie il connazionale Neymar.

La direzione arbitrale torna a far discutere per il metro di giudizio adottato. Stavolta il caso arriva in Francia e ha come protagonista l'ex Milan Lucas Paquetà. Il brasiliano del Lione è stato ammonito dall'arbitro per aver realizzato una bicicletta, ossia un gesto tecnico acrobatico ritenuto forse pericoloso dal direttore di gara. Il provvedimento non è stato ben visto da Neymar, che si è idealmente mobilitato in soccorso dell'amico e connazionale. Queste le sue parole via Instagram: "Molto triste per questo episodio, un giallo per colpa di un dribbling. La carretilha (la bicicletta ndr.) è un gestito tecnico, indipendentemente dal minuto in cui avviene. L'anno scorso è successo a me, quest'anno a Paquetà. Francamente non capisco il motivo! Il famoso Joga Bonito sta finendo".